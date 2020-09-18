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    • 18.09.2020 11:02
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    Son dakika: Gediz fırkateyni 'deki eğitimlerini tamamladı

    Son dakika haberine göre Milli (), Gediz fırkateyninin 'deki eğitimlerini başarıyla tamamladığını bildirdi.

    'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "TCG Gediz Fırkateynimiz, harekata hazırlık faaliyetleri kapsamında su üstü ve hava savunma atışları eğitimini 17 Eylül 2020'de Doğu Akdeniz'de başarıyla icra etmiştir." ifadelerine yer verildi.

    Paylaşımda, eğitimden fotoğraflar da kullanıldı.

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    Haberler Güncel Son dakika: TCG Gediz fırkateyni Doğu Akdeniz'deki eğitimlerini tamamladı
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