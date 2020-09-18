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    • 18.09.2020 16:37
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    : İstanbul'da aranan kişilere yönelik dev operasyon! Bir gecede tam 422 kişi yakalandı

    haberine göre İstanbul'da haklarında yakalama kararı çıkarıldığı için aranan 422 kişi polis ekiplerinin dün gece yaptığı operasyonda gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin haklarında adam öldürme, , ticareti, hırsızlık gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu öğrenildi.

    DHA
    İstanbul'da dev operasyon: Düğmeye basıldı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde dün gece operasyon düzenlendi. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyona 339 ekip, 840 personel katıldı. Gece yarısından sonra başlayan operasyonda 892 adrese baskın yapıldı.

    422 KİŞİ YAKALANDI
    Baskınlarda 422 aranan kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler haklarında Adam öldürme, , ticareti yapmak, hırsızlık, Resmi belgede sahtecilik, Dolandırıcılık, Tehdit, Hakaret, ruhsatsız silah bulundurmak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu öğrenildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul'da aranan kişilere yönelik dev operasyon! Bir gecede tam 422 kişi yakalandı
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