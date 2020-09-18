Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi Yunanistan'ı panikletti

"LAS VEGAS OLACAK"

Haberde "Ankara'nın Kapalı Maraş'la ilgili kafasındaki plan bölgeyi ekonomik-turistik bölge, Akdeniz'in Las Vegas'ı gibi bir şey haline getirmek de var. Artık açıktır ki Ankara'nın projeleri, Ada'nın tamamını ve bölgeyi tam kontrolü altına almak büyük hedefi dâhilindedir" ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Kapalı Maraş'ın açılmasıyla ilgili süreci yakından takip ettiğine işaret edilen haberlerde bölgenin baştan aşağıya değişim yaşayacağına işaret edildi.