Cep telefonu kullanan herkesi ilgilendiriyor! İstenmeyen mesajlarla ilgili harekete geçildi

Vatandaşın onayı olmadan gönderilen ticari mesajlarda şikayetlerin 500 bini aşması üzerine Ticaret Bakanlığı tarafından çalışmalara başlandığını anımsatan Tüfekçi, 4 Ocak tarihinde yayımlanan yönetmelikle birlikte hayatımıza giren İYS 1 Aralık itibarıyla uygulamaya gireceğini ve 1 Aralık itibarıyla istenmeyen mesajların son bulacağını söyledi.

Yeni dönemle birlikte sistem üzerinde onayı bulunmayan vatandaşlara ticari elektronik iletinin gönderilemeyeceğini ifade eden Tüfekçi, "Ticari elektronik ileti gönderimi yapan tüm firmalar kaydolacağı ve sahip olduğu onayları sürekli güncel tutacağı bu sistemle vatandaşlar ticari ileti izinlerine tek noktadan ve kolaylıkla erişebilecek. Mesaj almak istemediklerini kapatırken diğer taraftan dilerse kampanyalarından haberdar olması istediği markalara da onay verebilecek." ifadelerini kullandı.

Tüfekçi, vatandaşların, onaylarını İYS üzerinden iptal edebileceği gibi firmaların gönderim yaptığı iletişim kanalı bazında (mesaj, arama, e-posta) tercihlerini belirleyebileceğine işaret ederek, vatandaşın markadan e-posta bildirimlerini almaya devam ederken mesaj ve arama kanalı için onayını iptal edebileceğini aktardı.

Mevzuat gereğince, vatandaş bir markadan onayını kaldırdığında ilgili markayı satan bayilerin de buna uymak durumunda kalacağına dikkati çeken Tüfekçi, onayı olmayan alıcılara gönderim yapılamayacağını söyledi.