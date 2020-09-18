İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "Kasım-aralık aylarında aşının çıkacağını öngörüyorum. Kasım-aralık, en geç Ocak 2021'de aşılama biter diye düşünüyorum. Çin ve Rusya'yla görüşmeler var. Çin'den gelen aşının denemeleri başladı. Bu çalışmaların içinde biz de varız. Gönüllüler yavaş yavaş tespit ediliyor" dedi.

Tükek, yeni tip koronavirüs salgını için geliştirilen aşı çalışmaları hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu. İlk etapta Almanya'nın geliştirdiği aşıyı deneyeceklerini ancak Türkiye'deki hasta sayısının az olması nedeniyle bir süre ertelediklerini söyledi. Bu çalışmaların yapılması için vaka sayısının çok olması gerektiğini belirten Tükek, "Hastalık görülsün insanlarda ve aşının değerli olup olmadığı insanlarda test edilebilsin. Çin ve Rusya'yla görüşmeler var. Çin'den gelen aşının denemeleri başladı. Türkiye'de herhalde 17 merkez bu çalışmaları yapacak. Bu çalışmaların içinde biz de varız. Gönüllüler yavaş yavaş tespit ediliyor." diye konuştu.

"Kasım-Aralık aylarında Kovid-19 aşısının çıkacağını öngörüyorum" diyen Tükek, "Bunu ilk söyleyenlerden biriyim. Bütün ülkeler kasım ayında birleşti. Herkes yarışıyor kasım ayına yetiştirmek için çünkü artık ülkelerin de tahammülü kalmadı. Bir an önce kurtulmak istiyorlar. Büyük bir yük gerçekten hem ekonomi hem de sağlık sistemi üzerine. Dolayısıyla bundan kurtulmanın yolu aşı gibi gözüküyor. Kasım-aralık, en geç Ocak 2021'de aşılama biter diye düşünüyorum. Kısa vadede aşının beklentisi çok yüksek." dedi.