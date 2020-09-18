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    • 18.09.2020 11:46
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    'tan şehitleri için baş sağlığı mesajı

    : esnasında üs bölgesine gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimiz Piyade Teğmen Harun Aslan ve 'a Yüce Allah'tan rahmet, kederli yakınlarına sabır ve baş sağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

    Bakan Albayrak'tan anlamlı paylaşım
    , Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde üs bölgesine PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Harun Aslan ve için başsağlığı mesajı yayımladı.

    Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Pençe Kaplan Operasyonu esnasında üs bölgesine gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimiz Piyade Teğmen Harun Aslan ve Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılınç'a Yüce Allah'tan rahmet, kederli yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.

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