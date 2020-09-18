Dışişleri Bakanlığı, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin yaptığı açıklamaya ilişkin, "Terörizmle mücadele ve Suriyeli mültecilerin geri dönüşünü sağlamak amacıyla sahada faaliyet gösteren Suriyeli muhalif gruplara ve bu gruplarla bağlantılı olarak ülkemize yöneltilen insan hakları ihlallerine ilişkin asılsız iddiaları ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin (BM İHYK) bu iddialar temelinde ülkemize yönelttiği yersiz eleştirileri tümüyle reddediyoruz." açıklamasında bulundu.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG'NİN ABD DESTEKLİ ÇATI KURULUŞU SDG'Yİ HEDEF GÖSTERDİK

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ayrıca BM Suriye Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonunun ocak-haziran 2020 dönemini kapsayan mutat dönemsel raporunda, Suriye rejiminin ve terör örgütü PKK/YPG iltisaklı sözde "Suriye Demokratik Güçleri"nin sivil halka yönelik insanlığa karşı suç ve savaş suçu boyutlarına varan insan hakları ihlallerinde bulunduğunun tespitinin not edildiği belirtildi.

"ADLARININ GEÇMEMESİ KABUL EDİLEMEZ"