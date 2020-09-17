Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.09.2020 06:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.09.2020 06:23
    ABONE OL

    Son dakika: 'da şafak operasyonu!

    genelinde işledikleri çeşitli suçlar nedeniyle önceden kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve mahkemelerce aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda polis ekipleri önceden belirlenen adreslere baskın yaptı. Çok sayıda kişi de gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalar sürüyor.

    DHA
    İstanbul'da şafak operasyonu!

    Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde işledikleri çeşitli suçlar nedeniyle önceden kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve mahkemelerce aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

    Operasyon kapsamında; başta Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçeleri olmak üzere önceden belirlenen çok sayıda adrese baskın yapıldı. Girilen adreslerde çok sayıda kişi yakalanırken, polis ekipleri aramalar yaptı.

    Gözaltına alınan kişilerin sağlık kontrolü sonrası İstanbul emniyet Müdürlüğü'ne götürüleceği öğrenildi.

    Öte yandan, yapılan baskınlarda adreslerinde olmayan şüphelileri yakalamak için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul'da şafak operasyonu!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri