Safer ayı ne demek? Safer ayı anlamı ve önemi nedir?

Safer ayı ibadetleri nelerdir? Safer ayı anlamı ve önemi nedir? Safer ayı ne demek? Hicri aylardan biri olan safer ayı 18 Eylül'de idrak edilmeye başlanacak. Mübarek Muharrem ayının bitişiyle başlayacak Safer ayında ibadetler yerine getirilecek. İşte, Safer ayı anlam ve önemi!

SAFER AYI ANLAMI VE ÖNEMİ!

Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve "Safer ayında uğursuzluk yoktur" buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).

Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli de yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.

Bazı kimseler: "'Safer' diye adlandırılmasının sebebi; Mekke halkı bu ayda yolculuğa çıktıkları zaman Mekke'nin insanlardan boşalması ve yalnız kalmasından dolayıdır", demişlerdir.