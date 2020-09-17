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    • 17.09.2020 13:08
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    Yalan ifadeler üzerinden dini değerlere saldıran 'ya Başkanlığı Basın Müşavirliği'nden yanıt

    Son dakika haberi... Başkanı 'ı söylemediği sözler ile eleştirmeye kalkan 'ya yalanlama gecikmedi. Dua ve inanç üzerinden milletin değerlerine saldıran Emin 'ya cevap Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşavirliği'nden geldi.

    Dini değerlere saldıran Emin Çapa'ya cevap

    Başkanı 'ı söylemediği sözler ile eleştirmeye kalkan 'ya yalanlama geldi. Dua ve inanç üzerinden milletin değerlerine saldıran Emin 'ya cevap Diyanet İşleri Başkanlığı Basın müşavirliğinden geldi.

    üzerinden yapılan sahipsiz bir paylaşımda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın fotosu ile 'koronavirüsü dualarla yeneceğiz' ifadesinin yer aldığı bir görseli paylaşarak "Hoş geldin ortaçağ karanlığı" diyen Emin Çapa'ya cevap Basın Müşaviri Burak Orhan'dan geldi.

    Orhan "Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızın böyle bir açıklaması yoktur. Yalandır iftiradır Umarım özür dileme erdemini gösterirsiniz." dedi.

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