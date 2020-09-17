Büyükçemece'de rezalet görüntüler! Mahalleli çileden çıktı...

"KOVALARLA YOLLARI SULUYORUZ"

Fırat Caddesi'nde dükkanı bulunan Aziz Özdemir, "Toz duman içindeyiz. Kovalarla yolları suluyoruz. Burada oturamıyoruz bile. Dükkan, camlar toz içinde. Ürünlerin üstü toz oluyor. Arıyoruz, sulama da yapmıyorlar. Asfalt atılacak, dediler ama atılmadı biz de bekliyoruz. Kimse sorumluluk almıyor. Herkes birbirine devrediyor. 'Biz bakmıyoruz İSKİ bakıyor' diyorlar, onlar 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi bakıyor' diyor. Masa masa atlatıyorlar" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Solak, "Burada kanalizasyon çalışması yaptılar. Beton atıldı o günden sonra kimse gelmedi. Kapıları açamıyoruz" şeklinde konuştu.