Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal yaptığı açıklamalar şu şekilde;

Türkiye'de çok şükür ki altyapıya sahip ülkedir.

Faz 3 çalışmaları yapılmaya başlanmıştır.

İsteği olan aşılardan 2 tanesi, Türkiye'ye 'faz 3 çalışmalarında destek olur musunuz' diye müracaatta bulundu.

İlk çalışmalar Hacettepe'de başladı.

Faz 3 denince 'acaba kötü bir şey mi' gibi, 'bizim insanımızı kullanıyorlar' gibi kavramlar geliyor. Bunlar gönüllü bazında ve kurallarına göre yapılmak kaydıyla, aynı anda Almanya, Brezilya, İngiltere'de, ABD'de, Şili'de, Endonezya'da çalışılırken, o ülkelerin kabul ettiği universal kurallar çerçevesinde her türlü tedbir alınarak yapılmaktadır. Orada yapılanlardan buradaki farkı olamaz.

25 merkez belirlendi. Tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra da Hacettepe ilk oldu. Kademe kademe 25 merkezde yayınlanacak.

Ülke çapında faz 3 çalışması gerçekleştirilecek. Bu bitince başka aşı gelecek.

3 aydan daha fazla zamandır bu işe hazırlanıyoruz. Bilimsel olarak, etik olarak, uygulanabilirlik olarak.

Hacettepe sağlık açısından önde olan bir üniversitedir.

Enstütümüzde geliştirilen bir yerli aşımız vardır. Hayvan çalışması aşamasındadır.

Niye 13 bin? Bunu tabi Haziran'da belirledik, o zaman biraz daha düşüktü rakamlar. O ülkedeki yayılma hızı ve aşının muhtemel koruyuculuk kapasitesine göre özel belirleniyor bu rakamlar. 13 bine ulaştığımızda beklenen rakamda hastaya ulaşacağımızı ve istatistik olarak güvenilir bir sonuca ulaşacağımızı hesapladığımız için 13 bin. Bizle aynı zamanda hesaplayan Brezilya, Şili o rakamlara ulaşamadı, istemedi. Çünkü onlarda o rakamlar çok daha yüksekti. Bizde de rakamların artmış olması ve diğer ülkelerde de çok yapılıyor olması nedeniyle 13 binde kalacağımızı tahmin etmiyorum açıkçası.

Ben yaptırmayacağım. Neden yaptırmayacağımı tahmin edersiniz. Ben 6. ayındayım. Hala 1/32 antikorum var. Tek vaka nedeniyle yayın yapacağım. 3 ayda antikor bitiyor diyorlar ya... Benim antikorum bitmedi. Ben umut dünyası için umudum aslında...