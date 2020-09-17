Bilim Kurulu ve Hacettepe Üniversitesi, Türkiye'de denenen Çin'in geliştirdiği corona virüs aşısına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, "Üç aydır bilimsel ve etik olarak hazırlanıyoruz. Bu aşının bir standardı var, dünyanın her yerinde aynısı uygulanıyor. Bunu bitirince başka bir aşı gelecek. Test sayısı ülkedeki hastalık yayılma hızına göre 13 bin sayısını hesapladık. Bugünlerde zatürre aşısı kuyruklarını görüyorsunuz. Zatürre pnömokok aşısı Covid'e karşı korumaz. Grip aşısı risk grubundakiler için önemli" dedi.
Hacettepe Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Murat Akova ise, "Kullandığımız aşı, inaktive bir virüs aşısı. Burada virüs önce öldürülüyor. Bu bağışıklık sistemini iyi uyardığını bildiğimiz bir yöntem. Şu anda dünyada Faz 3 aşamasında 9 çalışma var ve bunların dördü inaktif aşı.
YAN ETKİSİ VAR MI?
"Türkiye'de 25 merkezde sürdüreceğiz ilk olarak Hacettepe'de başladık. Toplamda 13 bin kişiyi alacağız. Bunların bin 300'ü sağlık personeli olacak. Gönüllülere 14 gün arayla iki doz aşı uygulanacak. 28. ve 42 günlerde kontrol yapılacak. Aşının deneme çalışmalarında ciddi bir yan etki yok. Yan etkileri hafif kırgınlık ve baş ağrısı.Aşı altı aylık bir koruma bile sağlasa salgın zincirini kıracak" açıklamalarını yaptı.
NİYE 13 BİN?
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova "Niye 13 bin? Bunu tabi Haziran'da belirledik, o zaman biraz daha düşüktü rakamlar. O ülkedeki yayılma hızı ve aşının muhtemel koruyuculuk kapasitesine göre özel belirleniyor bu rakamlar. 13 bine ulaştığımızda beklenen rakamda hastaya ulaşacağımızı ve istatistik olarak güvenilir bir sonuca ulaşacağımızı hesapladığımız için 13 bin. Bizle aynı zamanda hesaplayan Brezilya, Şili o rakamlara ulaşamadı, istemedi. Çünkü onlarda o rakamlar çok daha yüksekti. Bizde de rakamların artmış olması ve diğer ülkelerde de çok yapılıyor olması nedeniyle 13 binde kalacağımızı tahmin etmiyorum açıkçası" dedi.