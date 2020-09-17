Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, "Üç aydır bilimsel ve etik olarak hazırlanıyoruz. Bu aşının bir standardı var, dünyanın her yerinde aynısı uygulanıyor. Bunu bitirince başka bir aşı gelecek. Test sayısı ülkedeki hastalık yayılma hızına göre 13 bin sayısını hesapladık. Bugünlerde zatürre aşısı kuyruklarını görüyorsunuz. Zatürre pnömokok aşısı Covid'e karşı korumaz. Grip aşısı risk grubundakiler için önemli" dedi.

Hacettepe Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Murat Akova ise, "Kullandığımız aşı, inaktive bir virüs aşısı. Burada virüs önce öldürülüyor. Bu bağışıklık sistemini iyi uyardığını bildiğimiz bir yöntem. Şu anda dünyada Faz 3 aşamasında 9 çalışma var ve bunların dördü inaktif aşı.