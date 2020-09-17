Korona aşısı bulundu mu? Korona aşısı kimlere yapılacak? Korona aşısı nasıl yaptırılır?

Korona aşısı kimlere yapılacak? Korona aşısı bulundu mu? Korona aşı çalışmalarıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal ve Hacettepe Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Murat Akova, Türkiye'de başlayan aşı denemeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Denenen aşı 13 bin kişiye uygulanacak ve 18-60 yaş arasındaki gönüllülere aşı yapılacak.
KORONA AŞISI BULUNDU MU?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce yaptığı açıklamada dünyada yapılan bazı çalışmalara Türkiye'nin de dahil olacağını duyurmuştu
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova, yeni tip koronavirüse ilişkin Türkiye'de denenmeye başlanan aşı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Serhat Ünal'ın açıklamalarından satır başları:
İlk çalışmalar Hacettepe'de başladı. Açı çalışmaları gönüllü bazında yürütülüyor. Bu hastalığa karşı, bizimde aşı geliştirmelerine destek olmalıyız, insanlığa hizmet etmeliyiz.
Aşı denemeleri 25 merkezde yaygınlaşacak.
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Prof. Dr. Murat Akova'nın açıklamaları şöyle:
Dünyada faz 3 çalışmasında 9 tane aşı var. Türkiye'de 13 bin kişi aşılanacak. İlk aşamada 1200 sağlık çalışanına yapılacak.
Bunu da ikiye böleceğiz ve yarısına boş aşı yarısına da yine Kovid aşısını yapacağız ki aşının etkili olup olmadığını görelim.
Eğer aşı yapılan kişilerde hastalık görülürse, ayrı bir denetleme kurulu incelemelerde bulunacak.
Aşının etkileri ilerleyen günlerde görülecek. Yan etkinin olup olmadığını gözlemleyeceğiz.
Tekrar altını çizmek gerek. Bu klinik bir çalışma. 18 - 60 yaş arasındaki gönüllülere aşı yapılacaktır. Gönüllük için aşı merkezine başvurulabilir.
Şu an yan etkileri hafif kırgınlık, baş ağrısıdır.
ABD'DE TESTLER DEVAM EDİYOR
Amerikan ilaç şirketi Pfizer, koronavirüse karşı bağışıklık sağlamak üzere Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile geliştirdiği aşı adayının insanlar üzerindeki testlerinde hafif ve orta dereceli yan etkilere rastlandığını açıkladı.
"Clinical Trials Arena" internet sitesinde yer alan habere göre, şirket, ortaklarıyla yaptığı konferans görüşmesinde, "BNT162b2" adlı aşı adayının ABD'de yürütülen üçüncü aşama klinik denemelerinde "deneklerde hafif ve orta dereceli bazı yan etkilere rastlandığını" açıkladı.
Şirket, aşı uygulanan deneklerin birçoğunda yorgunluk, baş ağrısı, üşüme ve kas ağrıları görüldüğü, bazılarında ateş ve sınırlı sayıdaki denekte yüksek ateş tespit edildiği kaydetti.
Şirketin Aşı Araştırma ve Geliştirme Bölümü yöneticisi Kathrin Jansen, Bağımsız Veri İzleme Komitesinin söz konusu bulguların güvenlik açısından risk oluşturacağını düşünmesi halinde denemeyi durdurabileceğini ancak şu ana kadar bu yönde bir karar almadığını ifade etti.
Klinik denemede katılımcıların kimlikleri kapalı olduğundan, yan etkilerin aşının uygulandığı deney grubunda mı yoksa "placebo" adı verilen sahte formül dozlarının uygulandığı kontrol grubunda mı ortaya çıktığı bilinmiyor. Testleri denetleyen Bağımsız İzleme Komitesinin bu bilgilere erişimi bulunuyor.
Öte yandan İngiliz- İsveç ilaç şirketi AstraZeneca, Oxford Üniversitesi ile geliştirdiği "AZD1222" adlı Kovid-19 aşı adayının üçüncü aşamadaki testleri, İngiltere'de bir katılımcıda "açıklanamayan bir hastalığın" ortaya çıkması nedeniyle 9 Eylül'de geçici olarak durdurulmuş, 12 Eylül'de testlerin yeniden başlamasına karar verilmişti.
Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.
Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor. İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100'den fazla denek üzerinde test ediliyor. Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, binlerce denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 9 Eylül itibarıyla dünya genelinde Kovid-19'a karşı 35 aşı adayı klinik deneme, 145 aşı adayı ise klinik öncesi değerlendirme aşamasında bulunuyor.