Korona aşısı bulundu mu? Korona aşısı kimlere yapılacak? Korona aşısı nasıl yaptırılır?

Prof. Dr. Serhat Ünal'ın açıklamalarından satır başları:

İlk çalışmalar Hacettepe'de başladı. Açı çalışmaları gönüllü bazında yürütülüyor. Bu hastalığa karşı, bizimde aşı geliştirmelerine destek olmalıyız, insanlığa hizmet etmeliyiz.

Aşı denemeleri 25 merkezde yaygınlaşacak.

Zatürre aşısı koronavirüse karşı korumaz! Hastalığa sebep olan virüsle Kovid-19 virüsü iki farklı virüs.

Prof. Dr. Murat Akova'nın açıklamaları şöyle:

Dünyada faz 3 çalışmasında 9 tane aşı var. Türkiye'de 13 bin kişi aşılanacak. İlk aşamada 1200 sağlık çalışanına yapılacak.

Bunu da ikiye böleceğiz ve yarısına boş aşı yarısına da yine Kovid aşısını yapacağız ki aşının etkili olup olmadığını görelim.

Eğer aşı yapılan kişilerde hastalık görülürse, ayrı bir denetleme kurulu incelemelerde bulunacak.