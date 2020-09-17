Türk ve Rus askeri heyetleri arasında dördüncü tur görüşmeleri dün sona erdi. İdlib'teki güvenlik güçlerinin güvenliği ile iki ülke arasında yapılan anlaşmaların uygulanması konusu masadaki en önemli başlık oldu. Görüşmeler sürerken, Esed rejimi tarafından yönlendirilen sivil görünümlü bazı gruplar İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına saldırı düzenledi. Türkiye, ateşkese uyulması gerektiğini yineledi. Milliyet'te yer alan haber şöyle:

LİBYA'DA UZLAŞI YOK

Türk ve Rus askeri ile diplomatik heyetleri arasında önceki gün başlayan Libya ve Suriye gündemli görüşmeler dün sona erdi. Rusya'dan gelen teknik heyetin dün ilk durağı Dışişleri Bakanlığı oldu. Yaklaşık 1 saat süren toplantıda Libya ve Suriye'de sahada gelinen son durum ele alındı. Heyetler arasındaki istişarelerde ilerleme kaydedilemediği öğrenildi. Bakanlıktaki görüşmede Hafter'e bağlı milislerin Sirte'ye girişinin engellemeside konuşuldu. Ancak Libya konusunda mutabakat arayan Türkiye ve Rusya'nın teknik heyetlerinin dördüncü görüşmesinde de uzlaşı sağlanamadı. İdlib'teki güvenlik güçlerinin güvenliği ile Türk ve Rus taraflarınca yapılan anlaşmaların uygulanması konusu da masadaydı.

ZAİYAT YOK

Rus heyetin ikinci durağı Milli Savunma Bakanlığı (MSB) oldu. MSB'de İdlib'deki gelişmelerle sahadaki son durumun ana gündem olduğu toplantı sürerken, Ankara'ya, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki TSK'nın gözlem noktalarına saldırı düzenlediği bilgisi ulaştı.





MSB'den yapılan açıklamaya göre, Esed rejimi tarafından yönlendirilen sivil görünümlü bazı gruplar, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 numaralı gözlem noktalarına yaklaştı. Gruptakiler, 7 numaralı gözlem noktasına saldırıda bulundu. Alınan tedbirler sonrası gruptakiler dağılırken, gözlem noktalarında herhangi bir hasar veya zayiat oluşmadı.

RUS TALEBİNE RET

Heyet görüşmelerinde Türk tarafının, 5 Mart Mutabakatı'na uyulması çağrısını yinelediği öğrenilirken, Rusya'nın Türkiye'den, İdlib'deki asker sayısını azaltmasını istemesi sonucu heyetler arasında gerginliğin arttığı öğrenildi. Türkiye, ateşkese uyulması gerektiğini yineledi.

Rus haber ajansı Sputnik'in iddiasına göre, Rusya TSK'nın rejim denetimindeki bölgelerde bulunan gözlem noktalarının bazılarından çekilmesini talep etti. Ancak Rusya'nın bu talebi Ankara tarafından reddedildi.

ORTAK DEVRİYE KRİZİ

Bu arada önceki gün İdlib ve çevresinde hava saldırıları düzenleyen Rusya, çok sayıda noktayı vurdu. Saldırılar İdlib'in güney kırsalındaki Cebel Zaviye ve kuzeyin kırsal kesimlerinde etkili oldu. Saldırılarda sivillerin de yaşamını yitirdiği ileri sürülürken, Rusya'nın Türkiye ile Lazkiye-Halep karayolunda gerçekleşmesi planlanan devriyeye katılmaması dikkat çekti.

SALDIRI HAZIRLIĞI İDDİASI

Öte yandan Rusya'nın İran'ın da desteğini alarak Suriye rejimiyle birlikte İdlib'e yönelik kapsamlı bir saldırı hazırlığında olduğu bölgedeki kaynaklar tarafından iddia edildi.

Rusya destekli rejim güçlerinin kış gelmeden muhaliflerin elinde bulunan stratejik bölgeleri ele geçirmek için kapsamlı bir harekat başlatacağı öne sürüldü.

