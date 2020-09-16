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    Son dakika: açıkladı: Türk ve heyetleri arasında kritik toplantı

    Son dakika haberi... : "Türk ve heyetleri bugün ’deki gelişmelerle sahadaki son durumun ele alınacağı bir toplantı yapacak."

    Haberler Güncel Son dakika: MSB açıkladı: Türk ve Rus askeri heyetleri arasında kritik toplantı
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