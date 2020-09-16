Son dakika haberi... MSB: 'Türk ve Rus askeri heyetleri bugün Milli Savunma Bakanlığında İdlib’deki gelişmelerle sahadaki son durumun ele alınacağı bir toplantı yapacak.' Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada 'Türk ve Rus askeri heyetleri bugün Milli Savunma Bakanlığında İdlib'deki gelişmelerle sahadaki son durumun ele alınacağı bir toplantı yapacak.' denildi. Son dakika: Türkiye'den Rusya'ya kritik ziyaret! Masada Libya var Son dakika: MSB duyurdu: İdlib'deki ortak devriye sırasında alçak saldırı! Son dakika: MSB açıkladı: İdlib'teki M4 Karayolunda 25'inci Türkiye-RF Birleşik Kara Devriyesi tamamlandı! Teröristlerden alçak saldırı