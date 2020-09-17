"Aralarında sorunlar olduğunu öğrendim. Kızım küçük kardeşiyle dertleşiyordu. O da bana anlatıyordu. Küçük kızım bana, 'baba bu çocuk psikopat' dedi. Kızımı güçlü bir kız olarak yetiştirdim. Nişanlılık dönemlerindeki tartışmalarda da kızımı tehdit ettiğini duydum.27 Ağustos'ta evlendiler. 9 günlüğüne balayına gittiler. Balayı döneminde bir sorunları yokmuş. Balayından döndükten birkaç gün sonra böyle bir olay yaşandı. Kızım dünya güzeliydi, sen kızıma nasıl kıydın ya! Olay günü kızım, çocuğun babasının evine el öpmeye gidiyor.