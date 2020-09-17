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    • 17.09.2020 13:32
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    Son dakika: ’da zehir tacirlerine ağır darbe! 74 kilo eroin ele geçirildi

    Son dakika haberi... Emniyeti Müdürlüğü ekiplerince ’nde seyir halinde bulunan bir otomobil şüpheli üzerine durduruldu. Araçta yapılan aramalarda 74 kilo 510 gram eroin maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü tutuklandı.

    Sema Alim Dalgıç
    Sabah
    Zehir tacirlerine darbe! Dikkat çeken mavi vatan detayı

    Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Alipaşa Mahallesi'nde devriye görevini ifa ettikleri esnada seyir halinde bulunan 65 plaka sayılı otomobil durumundan şüphelenilmesi üzerine durduruldu.



    Ekiplerce, oluşturulan uygulama noktasında durdurulan otomobilde Narkotik Madde Arama Köpeği Oscar ile birlikte arama yapıldı.

    Yapılan detaylı aramada, aracın bagajından bulunan 2 adet spor çanta içerisinde 73 paket halinde toplam 74 kilo 510 gram eroin maddesi ele geçirildi.

    TUTUKLANDI
    Elde edilen ilgili olarak araç sürücüsü C.D. " veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.



    Gözaltına alınan şüpheli işlemleri ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır.

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