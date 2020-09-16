Van Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Gürpınar İlçesi'nde seyir halinde bulunan 16 plaka sayılı çekici durumundan şüphelenilmesi üzerine durduruldu.

Ekiplerce, oluşturulan uygulama noktasında durdurulan 16 plaka sayılı çekicide Narkotik Madde Arama Köpeği Şila ile birlikte arama yapıldı.

Yaklaşık 2 metrelik yakıt deposunun iç kısmını ikiye bölmek suretiyle oluşturulan zulada toplam 310 kilo 880 Gram likit eroin maddesi ele geçirildi.

TUTUKLANDI



Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak araç sürücüsü A.Ç. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli işlemleri ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır.