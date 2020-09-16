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    • 16.09.2020 10:36
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    Son dakika: 'da operasyonu! Çekiciden 311 kilo çıktı

    Emniyeti Müdürlüğü ekiplerince ’nde seyir halinde bulunan 16 plaka sayılı çekici şüpheli üzerine durduruldu. Araçta yapılan aramalarda 310 kilo 880 gram maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü tutuklandı.

    Sabah
    Sema Alim Dalgıç
    Dev operasyon! Çekiciden 311 kilo likit...

    Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, 'nde seyir halinde bulunan 16 plaka sayılı çekici durumundan şüphelenilmesi üzerine durduruldu.

    Ekiplerce, oluşturulan uygulama noktasında durdurulan 16 plaka sayılı çekicide Narkotik Madde Arama Köpeği Şila ile birlikte arama yapıldı.
    Yaklaşık 2 metrelik yakıt deposunun iç kısmını ikiye bölmek suretiyle oluşturulan zulada toplam 310 kilo 880 Gram maddesi ele geçirildi.

    TUTUKLANDI

    Elde edilen maddeyle ilgili olarak araç sürücüsü A.Ç. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli işlemleri ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır.

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    Haberler Güncel Son dakika: Van'da uyuşturucu operasyonu! Çekiciden 311 kilo likit eroin çıktı
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