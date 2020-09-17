O ilimizde yaşayanları oldukça tedirgin eden bir olay yaşandı. Devamlı olarak obruk oluşan Konya Karapınar'da bu sefer ilçesine bağlı olan
Gaziosmanpaşa Mahallesi Kamışağlı mevkisinde yaşayan insanları şaşkına çeviren devasa bir çukur oluştu. Obruk 15 metre derinliğinde ve tam olarak 30 metre çapında. Obruklar genelde mağara tavanının çökmesi sonucu dik kenarlı bir krater şeklinde de oluşur. Bu yolla oluşan obruklar özellikle nüfusun fazla olduğu bölgelerde ciddi bir tehlikedir. Obrukların oluşması için karstik alanların bulunmasından başka şartlar da gereklidir. Yeraltı su seviyeleri farklı iki havza bulunmalı.
Yaklaşık 10 gün önce meydana geldiği tahmin edilen obruk, yaklaşık 15 metre derinliğinde ve 30 metre çapında. Tarlada çalışırken durumu fark eden Tolga Barutçu, ilk defa bir obruk gördüğünü söyledi.
"Çok büyük ve korkutucuydu"
Obruğun 10 gün önce meydana geldiğini tahmin ettiklerini belirten Tolga Barutçu, şöyle konuştu:
"Gece olsa insan içine düşebilirdi"
"Sulama borularını toplarken obrukla karşılınca önce korktuk. Tarlada üç arkadaş çalışıyorduk. Bir anda obrukla karşılaştık. Ürperti ve şaşkınlık yaşadık. Hemen yakınlarımıza haber verdik. İlk defa böyle bir obruk gördüm. Çok büyük ve korkutucuydu. Bu bölgede daha önce de obruk olmuştu. Obruğu gündüz vaktinde görmemiz iyi oldu. Gece olsa insan içine düşebilirdi."
İşçiler bölgede tedirginliğe neden olan obruğa rağmen çalışmalarına devam etti.
Obruk nedir? Nasıl oluşur?
Obrukların çoğu iki şekilde oluşur. Birincisi alttaki eriyebilen kayaçlar topraktan sızan sularla çözünürler ve kayaç içinde bulunan doğal boşluklar genişler ve üzerlerinde bulunan toprakla doldurulurlar. Yer altı suyu kayacı çözmeye devam ettikçe toprak ortadan kalkar ve geride yamaç eğimi düşük, derinliği fazla olmayan çöküntüler bırakır. Komşu obruklar birleştiğinde ise çözünme vadileri denilen daha büyük, düzensiz, kapalı bir çöküntüler ağı oluşturur. Obruklar ayrıca bir mağara tavanının çökmesi sonucu dik kenarlı bir krater şeklinde de oluşur. Bu yolla oluşan obruklar özellikle nüfusun fazla olduğu bölgelerde ciddi bir tehlikedir.
Obrukların oluşması için karstik alanların bulunmasından başka şartlar da gereklidir. Yeraltı su seviyeleri farklı iki havza bulunmalı. Bu alanları daha yüksek bir eşik birbirinden ayırmalıdır. Havzaların yeraltı suları bu eşiğin altından akış göstermelidir. Tüm bu şartlar Obruk platosunda bir araya gelir. Tuz Gölü havzası ile Konya ovası arasında Obruk platosu eşik durumundadır.
Daha yüksek olan Konya yeraltı suyu platonun altından Tuz gölü havzasına doğru yeraltı akışı gösterir. Bu akışın oluşturduğu erime güncel obrukların oluşumunun başlıca sebebidir. Bu nedenlerden başka yerel fay hatlarının da obruk oluşumuna katkısı bulunur. Tuz gölünün güneybatısında bulunan fay Dikmen-Kolca obruklarının oluşum sebebidir.