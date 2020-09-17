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    • 17.09.2020 11:01
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    Son dakika: duyurdu! İşte 2020-YKS

    Son dakika haberleri... 2020-YKS , 'nin internet sitesinden açıklandı. Adaylardan tercihleri alınmaya başlandı. Adaylar, 2020-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, bugünden itibaren 23 Eylül'e kadar T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar.

    AA
    ÖSYM duyurdu! İşte 2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (), 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) YKS yayımlandı. Adaylar, tercihlerini bugünden itibaren 23 Eylül'e kadar yapacak.

    ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, YKS sonuçlarına göre 2020-2021 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak.

    Adaylar, 2020-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, bugünden itibaren 23 Eylül'e kadar T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar.

    2020-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet adresinden ulaşılacak.

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