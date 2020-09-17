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    • 18.09.2020 05:07
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    Atama kararları 'de

    Türkiye Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Aile, Çalışma ve Genel Müdürlüğüne, aynı birimde Genel Müdür Yardımcısı olan getirildi.

    Atama kararları Resmi Gazete'de

    Türkiye Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Aile, Çalışma ve Genel Müdürlüğüne, aynı birimde Genel Müdür Yardımcısı olan getirildi.

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Muhammet Ecel görevden alınırken, bu göreve Eyüp Karahan getirildi. Bakanlık bünyesinden bulunan Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğüne ise Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Mehrali Ecer atandı.

    Atama kararları kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bayburt Gençlik ve Adem Köse, Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Volkan Burak Mumcu, Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Mücahit Atalay, Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Gökhan Yavaşer, Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Numan Nafiz Şahin, Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Mustafa Genç, Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ise Gürhan Yıldız getirildi.

    Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde bulunan Orman Genel Müdürlüğü Orman Bölge Müdürü Selim Gurbetoğlu görevden alınırken, Adana Orman Bölge Müdürülüğüne Mahmut Yılmaz, Amasya Halil Oflu, Müdürlüğüne Sinan Özkaya, Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne Şaban Bıyıklı, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne Enver Demirci, Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne Erhan Çetinkaya, Erzurum Orman Bölge Müdürlüğüne Oktay Ayatav, Isparta Orman Bölge Müdürlüğüne Refik Ulusoy, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne Mustafa Koç, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne Fahri Sönmezoğlu, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne Hakan Keskin, Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne Kenan Akduman, Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne Ziya Polat, Trabzon Orman Bölge Müdürlüğüne ise Emin Yılmaz atandı.

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