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    • 17.09.2020 11:40
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    Son dakika: 'da, terör örgütünün yakalandı!

    'da, terör örgütü 'nın 'nin kenti emirlerinden S.E. (37), jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Yurda yasa dışı yollardan girdiği saptanan S.E.'nin yakalandığı evde yapılan aramada çok sayıda örgütsel materyal ve dijital malzeme ele geçirildi.

    DHA
    El Nusra terör örgütünün emiri yakalandı!

    Komutanlığı İstihbarat ekipleri, 2013-2018 yılları arasında 'nin bölgesinde, terör örgütünde 'emir'lik yaptığı öğrenilen S.E.'yi takibe aldı.

    Yasa dışı yollarla Suriye'den yurda girip, Bursa'ya geldiği öğrenilen S.E.'nin kaldığı ev, fiziki ve teknik takip ile tespit edildi.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü () ekipleri, dün gece eve operasyon düzenleyerek, S.E'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel materyal ve dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan S.E., ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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