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    • 17.09.2020 12:12
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    Freni boşalan çöp kamyonu dehşet saçtı

    'da freni boşalan bir çöp kamyonu park halindeki 8 araca çarparak durabildi. Büyük paniğin yaşandığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

    Freni boşalan çöp kamyonu dehşet saçtı

    Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde dün gece freni boşalan çöp kamyonu, park halindeki 8 araca çarptı. Kamyon şoförünün hafif yaralandığı kaza, kameraya yansıdı.



    Çöpleri almak için dün gece İnönü Bulvarı'na giren belediyeye ait çöp kamyonunun yokuş inerken freni boşaldı. Kamyon, yol kenarında park halindeki 8 araca çarparak durabildi. Kazada kamyon şoförü hafif yaralanırken, araçlar da hasar gördü. Yaralı şoföre, çağırılan sağlık ekibi tarafından ayakta müdahale edildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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