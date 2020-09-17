Nutella helal mi? Nutella Twitter açıklaması şok etti! Nutella haram mı?

Nutella helal mi haram mı? Nutella Twitter açıklaması tartışmalara yol açtı. Türkiye'nin birçok noktasında satışı yapılan Nutella marka çikolatalarla ilgili skandal bir açıklama geldi. Bir Twitter kullanıcısının sorduğu soru üzerine, "Helal değiliz" açıklaması yapıldı. Bu tweet tepkilere yol açınca düzeltme açıklaması geldi. Peki, Nutella helal mi haram mı?

NUTELLA HELAL Mİ?

Bir kullanıcı twitter üzerinden Nutella'nın helal sertifikası var mı yok mu onu sormak için "Ürünleriniz helal mi?" şeklinde bir soru iletti. Buna cevap olarak Nutella firması "Hayır, helal değil." açıklamasında bulundu. Bu açıklama büyük tepkilere yol açtı.