Nutella helal mi? Nutella Twitter açıklaması şok etti! Nutella haram mı?

Nutella helal mi haram mı? Nutella Twitter açıklaması tartışmalara yol açtı. Türkiye'nin birçok noktasında satışı yapılan Nutella marka çikolatalarla ilgili skandal bir açıklama geldi. Bir Twitter kullanıcısının sorduğu soru üzerine, "Helal değiliz" açıklaması yapıldı. Bu tweet tepkilere yol açınca düzeltme açıklaması geldi. Peki, Nutella helal mi haram mı?
NUTELLA HELAL Mİ?
Bir kullanıcı twitter üzerinden Nutella'nın helal sertifikası var mı yok mu onu sormak için "Ürünleriniz helal mi?" şeklinde bir soru iletti. Buna cevap olarak Nutella firması "Hayır, helal değil." açıklamasında bulundu. Bu açıklama büyük tepkilere yol açtı.
Ardından firma yetkileri "Dünya çapında satılan tüm Nutella, Helal tüketime uygundur. Nutella üreten endüstriyel tesislerin% 90'ından fazlası halihazırda üçüncü bir şahıs tarafından Helal sertifikasına sahiptir ve geri kalan fabrikaları sertifikalandırma sürecindeyiz. Daha önceki tweet'imizde yaptığımız hatadan dolayı özür dileriz." şeklinde bir açıklama yaparak atılan tweet için özür dilemiştir.
NUTELLA HANGİ ÜLKENİN?
1946 yılında kurulan firma, bir İtalyan markasıdır. 2. Dünya Savaşı sonrasında kakao bulmak çok zorlaşmıştı. Bu açığı kapatmak için geliştirilen Nutella, Pietro Ferrero tarafından kuruldu. Fındık, şeker ve kakaoyu karıştırarak ezme kıvamında bir tatlı hazırlayan Ferrero, bu karışımı ekmek üzerine sürülebilecek hale getirdi ve ismini Ginadujot koydu.
Ginadujot sonraki yıllarda geliştirildi ve ismi Super Crema oldu. 1964 yılında fındıklı kremayı çıkaran pasta ustası Ferrero, bu ürüne Nutella ismini verdi. 1966 Almanya ve ardından Fransa'da farklı kavanoz tasarımlarıyla satışa sunulan Nutella, kısa sürede tüm dünyada tanınan bir lezzet haline geldi.
Dünyaca ünlü fındık kreması markası adına, 2007'den bu yana her yıl 5 Şubat'ta Dünya Nutella Günü kutlanmaktadır.
Üretim olarak ülkelerde fabrika kurmaktadır. Bu bakımdan Türkiye'de de fabrikası mevcuttur.
NUTELLA İÇERİSİNDE HANGİ MADDELER VAR?
Nutella'nın besin değerlerine baktığımızda içerisinde Karbonhidrat, şeker, lif, protein, yağ yer almaktadır. Ayrıca çok az miktarda tuz da bulunuyor.