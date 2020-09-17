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    • 17.09.2020 12:18
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    'dan da tartışma yaratan paylaşım: Saadet'in oyu değil 'den ne kadar götürdüğü önemli

    Yerel ler döneminde ’li ile birlikte kurgu tweetler attığı iddia edilen ’ın ile ilgili bir açıklaması da gündem oldu. Genel Başkan ’nu ağırlayacağını ifade eden Payzın tweetinin altına yapılan bir yoruma verdiği cevapla asıl dertlerinin olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

    takvim.com.tr
    Şirin Payzın'dan sosyal medyada tartışma yaratan paylaşım

    Cumhurbaşkanlığı lerinde ve yerel seçimlerde yüzde 1 oyun üzerine çıkamayan 'nin Genel Başkanı , Halk TV'de 'ın sunduğu Sözüm Var programına konuk oldu. Şirin Payzın, program öncesi resmi Twitter hesabından Karamollaoğlu'nu ağırlayacağını duyurdu.

    "SAADET PARTİSİ LİDERİ TEMEL KARAMOLLAOĞLU İLE KONUŞUYORUM BU AKŞAM"
    Payzın, "Neden? Çünkü İktidarı en çok zorlayac .. Saadet tabanın oylarından çok korkuyorlar . Kilit partilerde Saadet Partisi Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi aday olarak görmek istiyor? Saat 20:00 de" ifadelerini kullandı.

    Bu tweetin üzerine bir vatandaş "Şirin hanım , SP nin oy oranı kaç , son 5 seçime bakın yeter, nesini zorlayacak ! Aldığı % 1 oyla mı !" diye yorum yaptı.

    kullanıcısının yorumuna cevap veren Payzın'ın sözleri muhalefetin asıl amacını bir kez daha gözler önüne serdi. Payzın, "Çünkü 50+1 gerekiyor İktidara.. Başkanlık sistemi !oyunun ne kadar olduğu önemli değil AK Parti'den kaç oy götürdüğü önemli." dedi.

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