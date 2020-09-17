Oğuz Peker kimdir? 4 ay sonra yoğun bakımdan çıkan Oğuz Peker kimdir, kaç yaşında?

"TRAFİK KAZASI MI GEÇİRDİM?"

Yeniden dünyaya gelmiş gibi hissettiğini söyleyen Oğuz Peker, gözlerini herkesin maskeli olduğu bambaşka bir dünyaya açmanın şaşkınlığını yaşadığını dile getirdi.

Peker, kendine ilk geldiğinde "Trafik kazası mı geçirdim, bana ne oldu? Neden herkes maskeli?" diye sorular sorduğunu, tüm bunların nedeninin Kovid-19 enfeksiyonu olduğunu öğrendiğinde inanamadığını belirterek, "Aylardır gecesini gündüzüne katarak beni yaşama döndürmede emeği geçen başta yoğun bakım ekibi olmak üzere tüm doktorlara, hemşirelere, hastane personeline ve bu süreçte dualarını ve desteğini esirgemeyen tüm sevenlerime sonsuz minnet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Oğuz Peker'in kızı Kızı Özge Peker, babası yoğun bakımdayken annesinde de halsizlik olduğunu, kendisinin de boğaz ve eklem ağrıları yaşadığını belirterek, "Hastaneye gitmeyip kendimizi ayrı evlerde karantinaya aldık. Yoğun bakımda yaklaşık 2 ay babamı hiç göremedik. Her gün telefonda doktorlardan bilgi alıyorduk. Son derece inişli-çıkışlı bir süreçti." dedi.

Umutlarının tükenmeye başladığı günlerde immün plazma tedavisi haberlerinin kendilerinde çok büyük umut olduğunu dile getiren Özge Peker, " Ama hangi tedavi ile iyileşti onu bilemiyoruz. Tek bildiğim babamı yaklaşık 2 ayın sonunda yoğun bakım camının arkasında uyutulur vaziyette ilk gördüğümde tarifsiz duygular içerisindeydim. Sonra yavaş yavaş iyileşme evresine geçtik." ifadelerini kullandı.