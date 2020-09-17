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    • 17.09.2020 13:52
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    Son dakika: a satmak isterken yakalandılar

    'nin Dilovası ilçesinde jandarmanın unda a satmaya çalışan 5 şüpheli yakalandı.

    3 milyon dolara satacaklardı! Kıskıvrak yakalandılar
    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dilovası ilçesinde bir kişinin elindeki karşılığında satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekiplerce tespit edilen adrese düzenlenen opersyonda H.G., M.Y., M.S.E., E.V. ve C.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda Tevrat olduğu değerlendirilen 6 tarihi deri kitap, 1 tunç testi ve çeşitli boyutlarda 15 tarihi obje olmak üzere toplamda 22 tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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    Haberler Güncel Son dakika: Tarihi eserleri 3 milyon dolara satmak isterken yakalandılar
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