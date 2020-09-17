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    emniyetinden aranan şahıslara yönelik çok sayıda adrese operasyon

    İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler gece saatlerinde çeşitli suçlardan dolayı aranan şahıslara yönelik çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında çok sayıda adrese düzenlenen baskınlarda şüpheliler gözaltına alındı.

    İHA

    İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çeşitli suçlardan dolayı aranan şahıslara yönelik çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

    İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler gece saatlerinde çeşitli suçlardan dolayı aranan şahıslara yönelik çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında çok sayıda adrese düzenlenen baskınlarda şüpheliler gözaltına alındı.

    Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde düzenlenen bir operasyonda Ü.T (35) isimli şüpheli şahıs önceden belirlenen adreste bulunamazken polisin yakın takibi sonrası bir inşaat konteynırında uyurken yakalandı. Çok sayıda suçtan dolayı arandığı öğrenilen şüpheli şahıs, Hastanesine kontrol amaçlı götürüldükten sonra polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

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