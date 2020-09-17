Bursa'da tarih ve yeşile dönüş

Bursa'yı her alanda daha yaşanabilir kent haline getirmek amacıyla özellikle bu dönem kentin merkezi bütçeden daha fazla kaynak alabilmesi için Bursa-Ankara arasında adeta mekik dokuyan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu çabalarının meyvesi olarak 7 önemli projenin startını verdi. T2 tramvay hattının tamamlanmasından Çelik Palas ek binalarının yıkımına, millet bahçelerinden Hanlar Bölgesi'ndeki yıkımlara kadar geniş bir alanda yapılacak çalışmalarla Bursa'da tarih ve yeşil yeniden gün yüzüne çıkacak.

YIKIM BAŞLADI

Eski stadyumun bulunduğu alana yapılan Millet Bahçesi'nin hemen yanında bulunan ve ekonomik ömürlerini tamamlayan yüzme havuzu ve spor salonunun yıkım çalışmaları hızla devam ediyor. Alana Atatürk ismi verilecek modern bir spor salonu yapılacağını ve kalan alanın da millet bahçesine dâhil edileceğini dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Millet Bahçemiz 42 bin metrekare. Uzun yıllar Bursaspor'a hizmet etmiş, stadyumumuz vardı. Yenisi yapıldıktan sonra da burada Millet Bahçesi fonksiyonuyla içinde kıraathanesi, sıcak su çeşmeleri, yürüyüş alanları ve peyzaj alanlarıyla Bursa'mıza kazandırılmış bir alan olarak hayat buldu.

AYNI İSİMLE HAYAT BULACAK

Bursa'mıza uzun yıllar hizmet etmiş spor salonumuz, yüzme havuzumuz ve müştemilatların çürük raporları vardı. Bu yapıların kesinlikle yıkılması gerekiyordu. Yıkım çalışmalarına başladık. Hemşehrilerim emin olsunlar ki yine Atatürk Spor Salonu ismiyle burada bir proje hayat bulacak. Hem de bu projeyi yaparken Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Şehir Plancıları Odası ile birlikte çalışacağız. Onların da dahil olduğu bir seçki sürecinde bu proje ortaya çıkacak" dedi. Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa'da 14. yüzyılda oluşmaya başlayan, 16. yüzyılda han, bedesten ve çarşıların oluşumuyla gelişimini tamamlayan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni etrafını çevreleyen binalardan arındırarak yeniden gün yüzüne çıkaracak olan proje adım adım ilerliyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kente damga vuracak olan projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da desteklenirken, proje kapsamında tarihi yapıları çevreleyen binaların yıkımına geçtiğimiz günlerde Bakan Murat Kurum'un da katıldığı törenle başlanmıştı. Binaların yıkımı hızla devam ederken, Büyükşehir Belediyesi, alanın açılmasının ardından bölgede hayata geçirilecek proje için de çalışmalara hız verdi. Bursalıların yıllardır özlemle beklediği proje için ortak aklı devreye alan Büyükşehir Belediyesi, Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarımı için proje yarışması düzenlendi. Bölgenin UNESCO Dünya Mirası Listesine alınması çalışmalarında Alan Başkanlığını da yapan Prof.Dr. Neslihan Dostoğlu'nun başkanlığında alanında uzman isimlerden oluşan jüri heyeti yarışma hazırlıklarını tamamladı. Farklı üniversitelerden ve meslek gruplarından belirlenen uzman jüri üyeleri, çalışma kapsamında Tarihi Pirinç Han, Kapan Han, Eski İpek Han, Çarşıbaşı Meydanı ve Balibey Han'ı gezerek hem sahada tespitler yaptı hem de bölge esnafı ve vatandaşların uygulanacak projeden beklentilerini gözlemledi. Tophane yamaçları ile bölgenin bir bütün olarak ele alınacağı yarışma süreci ile ilgili tüm hazırlıklar tamamlandı.

SIRA İMALATTA

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kenti demir ağlarla örme hedefleri doğrultusunda projelendirdiği ancak son genel seçimlerin ardından yaşanan döviz türbülansı ve müteahhit firmanın Bakanlığa yaptığı tasfiye talebi yüzünden inşaatın durduğu Kent Meydanı Terminal tramvay hattında çalışmalar yeniden başlıyor.

SÖZLEŞME İMZALANDI

Konuyu Haziran ayında yaptığı ve Bursa için 7 büyük projeyi kamuoyuna duyurduğu toplantıda gündeme getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tarih vererek T2 hattı ikmal ihalesinin en geç 31 Ağustos'a kadar yapılacağını söylemişti. T2 hattı ikmal ihalesinin ilk etabı 5 Ağustos'ta yapıldı. İhaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalanıp, yer teslimi yapılmasının ardından T2 hattında inşaat tamamlama işlerine hemen başlanacak.

ÇEKİRGE'YE MODERN TERAS

Özellikle Çelik Palas Otelinin arkasındaki 39 dönüm alan üzerine yaklaşık 30 yıl önce yapılan ve atıl halde kalan ek binaların kaldırılması çalışmaları da hızla devam ediyor. Bursa'yı sıkıntılı alanlardan kurtardıklarını ifade eden Başkan Aktaş, Çekirge'deki otel binasının da bunlardan biri olduğunu kaydetti. 95 bin metrekarelik inşaat alanına sahip dev yapının inşasına 1988 yılında başlandığını ve 2001 yılına kadar sürdüğünü ifade eden Başkan Aktaş, "Otelin inşaatı, birkaç kez el değiştirmesine rağmen tamamlanamadı. 6 blok, 36 daire, 250 oda ve daha birçok müştemilatı bulunan yapı, Bursa'nın dev projelerinden biri olarak yola çıkmasına rağmen bir türlü bitirilemedi. Yaklaşık 20 yıldır atıl bir vaziyette duran alanı şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın katkılarıyla şehrimize kazandırıyoruz" diye konuştu. Başkan Aktaş, otel binasının yerine Çekirge Teras Projesi'nin uygulanacağını açıkladı. Yeni projenin inşaat alanının 27 bin 500 metrekare olacağını duyuran Başkan Aktaş, "Çekirge Teras projesi, bodrumzemin- 1 kat olarak planlandı. Alanda; kapalı otopark (1000 araçlık), yüzme havuzu, millet kıraathanesi, müzeler kompleksi, seyir terası, sosyal tesis, mescit, şadırvan gibi mekânlar yer alacak" şeklinde konuştu.