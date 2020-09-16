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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda dünyada ve ülkemizdeki koronavirüs aşısı ile ilgili gelişmeleri paylaştı. paylaşımında "Bilim dünyası aşıda yıl sonuna dek sonuç alınacağına inanıyor. Faz 3 aşamasında 9 aşı var. , , ön uygulamaya geçti. tedarik sürecini başlattı. Çin Sinovac aşısının ilk uygulamasına , 3 gönüllü sağlık çalışanıyla bugün başlandı." dedi.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda dünyada ve ülkemizdeki koronavirüs aşısı ile ilgili gelişmeleri paylaştı.

    paylaşımında "Bilim dünyası aşıda yıl sonuna dek sonuç alınacağına inanıyor. Faz 3 aşamasında 9 aşı var. İngiltere, Almanya, Çin ön uygulamaya geçti. Türkiye tedarik sürecini başlattı. Çin Sinovac aşısının ilk uygulamasına Hacettepe Üniversitesinde, 3 gönüllü sağlık çalışanıyla bugün başlandı." dedi.

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