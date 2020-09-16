Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda dünyada ve ülkemizdeki koronavirüs aşısı ile ilgili gelişmeleri paylaştı.

Bakan Koca paylaşımında "Bilim dünyası aşıda yıl sonuna dek sonuç alınacağına inanıyor. Faz 3 aşamasında 9 aşı var. İngiltere, Almanya, Çin ön uygulamaya geçti. Türkiye tedarik sürecini başlattı. Çin Sinovac aşısının ilk uygulamasına Hacettepe Üniversitesinde, 3 gönüllü sağlık çalışanıyla bugün başlandı." dedi.

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