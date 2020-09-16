Bilim Kurulu toplantısı ne zaman saat kaçta? Fahrettin Koca açıklaması ne zaman?

Koronavirüs vakalarında yaşanan artış yeni önlemleri de beraberinde getirdi. Vaka sayısındaki artış nedeniyle illerde yasaklar tekrar uygulanmaya başlandı. Birçok ilde 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi. Gözler ise Bilim Kurulu'ndan çıkacak yeni kararlara çevrildi. Bu kararların başında ise okulların açılıp açılmayacağı, sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı yer alıyor. Peki, Fahrettin Koca açıklaması ne zaman? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman saat kaçta? İşte yanıtı!
BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün yapılacak. Bakan Fahrettin Koca açıklamasının ise saat 19:00'da yapılması bekleniyor.
CORONA VİRÜS BİLİM KURULU ÜYELERİ VE UZMANLIK ALANLARI
Ateş Kara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
Levent Akın Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Epidemiyoloji
Tevfik Özlü Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları
Ayşegül Füsun Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları
Recep Öztürk İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Firdevs Aktaş Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Serhat Ünal Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Alpay Azap Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Yeşim Taşova Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Hasan Tezer Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
Şebnem Erdinç Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Aydın Yılmaz SBÜ Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları
Rahmet Güner Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Canan Ağalar SBÜ Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Müşerref Şule Akçay Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
Akın Kaya Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
İlhami Çelik Kayseri Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Levent Yamanel SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları
Zeliha Tufan Koçak YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Serap Şimşek Yavuz İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Mehmet Doğanay Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Figen Çizmeci Şenel Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Başkan
Mehmet Ceyhan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
Gülay Korukluoğlu Ulusal Viroloji Laboratuvarı Sorumlu
Ayla Aydın Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi Başkan
Ali Göktepe Sağlık Bakanlığı Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap Dairesi Başkan
Selçuk Kılıç Biyolojik Ürünler Dairesi Başkan
Cemil Güneş Hukuk Müşaviri