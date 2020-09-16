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    • 16.09.2020 09:40
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    ne zaman saat kaçta? ?

    ne zaman saat kaçta? Türkiye genelinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle gözler Bilim Kurulu toplantısı ve Fahrettin Koca açıklamasına çevrildi. Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı en çok merak edilen konuların başında geliyor. Peki, ? ? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Bilim Kurulu toplantısı ne zaman saat kaçta? Fahrettin Koca açıklaması ne zaman?

    Koronavirüs vakalarında yaşanan artış yeni önlemleri de beraberinde getirdi. Vaka sayısındaki artış nedeniyle illerde yasaklar tekrar uygulanmaya başlandı. Birçok ilde 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi. Gözler ise Bilim Kurulu'ndan çıkacak yeni kararlara çevrildi. Bu kararların başında ise okulların açılıp açılmayacağı, sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı yer alıyor. Peki, Fahrettin Koca açıklaması ne zaman? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman saat kaçta? İşte yanıtı!

    BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

    Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün yapılacak. Bakan Fahrettin Koca açıklamasının ise saat 19:00'da yapılması bekleniyor.

    CORONA VİRÜS BİLİM KURULU ÜYELERİ VE UZMANLIK ALANLARI

    Ateş Kara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları

    Levent Akın Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Epidemiyoloji

    Tevfik Özlü Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

    Ayşegül Füsun Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

    Recep Öztürk İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

    Firdevs Aktaş Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

    Serhat Ünal Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

    Alpay Azap Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

    Yeşim Taşova Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

    Hasan Tezer Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları

    Şebnem Erdinç Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

    Aydın Yılmaz SBÜ Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları

    Rahmet Güner Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

    Canan Ağalar SBÜ Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

    Müşerref Şule Akçay Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları

    Akın Kaya Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları

    İlhami Çelik Kayseri Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

    Levent Yamanel SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları

    Zeliha Tufan Koçak YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

    Serap Şimşek Yavuz İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

    Mehmet Doğanay Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

    Figen Çizmeci Şenel Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Başkan

    Mehmet Ceyhan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları

    Gülay Korukluoğlu Ulusal Viroloji Laboratuvarı Sorumlu

    Ayla Aydın Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi Başkan

    Ali Göktepe Sağlık Bakanlığı Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap Dairesi Başkan

    Selçuk Kılıç Biyolojik Ürünler Dairesi Başkan

    Cemil Güneş Hukuk Müşaviri
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    Haberler Güncel Bilim Kurulu toplantısı ne zaman saat kaçta? Fahrettin Koca açıklaması ne zaman?
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