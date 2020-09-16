Bilim Kurulu toplantısı ne zaman saat kaçta? Fahrettin Koca açıklaması ne zaman?

Koronavirüs vakalarında yaşanan artış yeni önlemleri de beraberinde getirdi. Vaka sayısındaki artış nedeniyle illerde yasaklar tekrar uygulanmaya başlandı. Birçok ilde 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi. Gözler ise Bilim Kurulu'ndan çıkacak yeni kararlara çevrildi. Bu kararların başında ise okulların açılıp açılmayacağı, sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı yer alıyor. Peki, Fahrettin Koca açıklaması ne zaman? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman saat kaçta? İşte yanıtı!

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün yapılacak. Bakan Fahrettin Koca açıklamasının ise saat 19:00'da yapılması bekleniyor.

CORONA VİRÜS BİLİM KURULU ÜYELERİ VE UZMANLIK ALANLARI

Ateş Kara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları

Levent Akın Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Epidemiyoloji

Tevfik Özlü Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Ayşegül Füsun Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları