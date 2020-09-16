Bölgedeki yerel kaynaklar üzerinden gelen bilgilere göre, Kaytan'ın Eylül 2019'da Türkiye'nin Kandil'e yönelik gerçekleştirdiği hava harekatında öldüğü iddia ediliyor.

UZUN ZAMANDIR ORTALIKTA GÖRÜNMÜYOR

Ayrıca, örgütten kaçarak Türkiye'ye teslim olan bazı örgüt mensuplarının da bu bilgiyi teyit ettiği, ideolojik eğitim ile motivasyon uzmanı Kaytan'ın uzun zamandır ortalıkta görünmediğini söyledikleri belirtiliyor.