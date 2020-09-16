Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.09.2020 17:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.09.2020 17:50
    ABONE OL

    Terör örgütü 'nın sözde komutanı kayıplara karıştı!

    Terör Örgütü ’nın sözde Başkanlık Konseyi üyesi ’ın kayıplara karıştığı ileri sürüldü. Kaytan’ın uzun süredir açıklama yapmadığı, görüntü vermediği belirtilirken sözde komutanın Eylül 2019'da 'nin Kandil'e yönelik gerçekleştirdiği hava harekâtında öldüğü iddia ediliyor.

    Atakan Irmak
    Sabah
    PKK'lı Kaytan kayıplara karıştı!

    PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın en yakınındaki isimlerden örgütün sözde Başkanlık Konseyi üyesi Ali Haydar Kaytan kayıplara karıştığı ileri sürüldü.

    Fuat kod Ali Haydar Kaytan'ın uzun zamandır açıklama yapmadığı, görüntü de vermediği belirtildi.

    Bölgedeki yerel kaynaklar üzerinden gelen bilgilere göre, Kaytan'ın Eylül 2019'da Türkiye'nin Kandil'e yönelik gerçekleştirdiği hava harekatında öldüğü iddia ediliyor.

    UZUN ZAMANDIR ORTALIKTA GÖRÜNMÜYOR
    Ayrıca, örgütten kaçarak Türkiye'ye teslim olan bazı örgüt mensuplarının da bu bilgiyi teyit ettiği, ideolojik eğitim ile motivasyon uzmanı Kaytan'ın uzun zamandır ortalıkta görünmediğini söyledikleri belirtiliyor.

    Örgütün bugüne kadar bir açıklama yapmadığı, PKK'nın militanların moralini bozmamak için üst düzey ölümleri sakladığı biliniyor.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Terör örgütü PKK'nın sözde komutanı Ali Haydar Kaytan kayıplara karıştı!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri