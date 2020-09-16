2020 polis alımı ne zaman? PMYO polis alımı başvuru tarihi açıklandı mı? PMYO taban puan kaç?

PMYO polis alımı başvuru tarihi merak ediliyor. 2020 polis alımı ne zaman? PMYO taban puan kaç? Polis olmak isteyen gençlerin başvuruda bulunacağı PMYO okullarına başvuru döneminin başlaması bekleniyor. YKS TYT puanıyla başvuru yapılan Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) başvuru dönemi Polis Akademisi tarafından açıklanacak.
PMYO POLİS ALIMI NE ZAMAN?
2020 yılı PMYO polis alımı için başvurular henüz başlamadı. Geçtiğimiz yıl 5-19 Ağustos 2019 tarihleri arasında başvuru alınmıştı. Ancak bu yıl pandemi nedeniyle başvuru döneminde değişiklik oldu.
PMYO TABAN PUAN KAÇ?
Geçtiğimiz yıl yayımlanan kılavuz içerisinde belirtilen şartlar arasında 2019 yılı içinde ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında TYT puan türünden 250,000 (iki yüz elli) ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak bulunuyordu.
2020 PMYO taban puanı henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz beş yılın puanları şöyle:
2015: 270
2016: 270
2017: 260
2018: 260
2019: 250.
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, bu yıla mahsus olmak üzere YKS'de baraj 10 puan düştü. Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170'e çekildi.
PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
En son yayımlanan ilanda bulunan şartları şu şekilde:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Lise ve dengi okul mezunu olmak.
c) ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan Üniversite Giriş Sınavında; belirlenen puan türünden ya da türlerinden ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak. (2019 yılı içinde ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında TYT puan türünden 250,000 (iki yüz elli) ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak.)
ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocukları için, ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan üniversiteye giriş sınavlarında; belirlenen puan türünden ya da türlerinden yüksekokullara girmek için yeterli asgari ham taban puanı almış olmak.
(2019 yılı içinde ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında TYT puan türünden yüksekokullara girmek için yeterli asgari 150,00 (yüz elli) ham taban puan almış olmak.)
d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1994 – 01 Ekim 2001 tarihleri arasında doğmuş olmak)
e) Boy ölçüsü, beden kitle indeksi ile sağlık yönünden Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.
(Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.)
(Polis Okullarına alınacak erkek ve bayan öğrencilerin 18.00-27.00 aralığında Beden Kitle İndeksi olacaktır.)