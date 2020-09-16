2020 polis alımı ne zaman? PMYO polis alımı başvuru tarihi açıklandı mı? PMYO taban puan kaç?

PMYO TABAN PUAN KAÇ?

Geçtiğimiz yıl yayımlanan kılavuz içerisinde belirtilen şartlar arasında 2019 yılı içinde ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında TYT puan türünden 250,000 (iki yüz elli) ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak bulunuyordu.

2020 PMYO taban puanı henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz beş yılın puanları şöyle:

2015: 270

2016: 270

2017: 260

2018: 260

2019: 250.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, bu yıla mahsus olmak üzere YKS'de baraj 10 puan düştü. Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170'e çekildi.