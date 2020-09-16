



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bor terminal kavşağı, Niğde-Kayseri kara yolu Ata Sanayi geçidi ve yapımı devam eden Tepeköy-Çiftlik yolu şantiye alanını ziyaret etti, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Ziyaretlerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, Niğde'de devam projelerle ilgili çalışmaları en kısa zamanda bitirerek bunları vatandaşın hizmetine sunacaklarını söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara-Niğde Otoyolu'nun 1. ve 3. kesimlerini açtıklarını hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Kara yolu tarihinin en önemli projelerinden birisiydi. 330 kilometrelik bir aksı tamamlamış olduk. Edirne'den Urfa'ya kadar uzanan 1230 kilometrelik otoyol aksının 330 kilometrelik Ankara-Niğde etabını tamamlamış oluyoruz. İnşallah bu otoyolun da 29 Ekim'de kalan 2 kesimini de 150 kilometre olarak faaliyete geçireceğiz. Yine Niğde için yaptığımız önemli yatırımlar var, özellikle demir yolu aksında. Şehir içinde vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek için alt geçit, üst geçit, yaya geçitleriyle ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Hızlı trenle ilgili de yine Konya-Karaman-Ulukışla, Aksaray-Ulukışla-Yenice hatlarımızda çalışmalar devam ediyor. İnşallah Konya-Karaman'ı bu yıl sonu faaliyete almayı, Karaman-Ulukışla tarafını önümüzdeki yıl, Aksaray-Ulukışla-Yenice kısmını da önümüzdeki günlerde ihale etmeyi planlıyoruz."

Bakan Karaismailoğlu, Tuz Gölü'nde Türksat'ın düzenlediği milli uydu yarışmalarına gittiğini belirterek, oradaki gençlerin heyecanını gördükçe ülkenin geleceği için daha da ümitlendiklerini ifade etti.