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    Son dakika: açıkladı: ’teki M4 Karayolunda 25’inci Türkiye-RF tamamlandı! Teröristlerden alçak saldırı

    Son dakika haberi... Suriye’de 'in güneyindeki M4 karayolunda ortak devriye yapan Türk ve Rus kuvvetlerinin konvoyunun geçişi sırasında RPG füzesiyle düzenlenen saldırıda Türk kuvvetlerine ait askeri araç hasar gördü.

    İdlib'de teröristlerden alçak saldırı
    'in güneyindeki M4 karayolunda 25'inci Türkiye-Rusya sırasında Eriha - Musaybin arasında teröristler tarafından RPG'li saldırı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait bir askeri aracın hafif hasar gördüğü belirtildi.

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "İdlib'teki M4 Karayolunda 25'inci Türkiye-RF Birleşik Kara Devriyesi tamamlanmıştır. Devriye esnasında teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıda bir aracımızda hafif hasar meydana gelmiştir.Saldırının gerçekleştirildiği bölge ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

    Haberler Güncel Son dakika: MSB açıkladı: İdlib’teki M4 Karayolunda 25’inci Türkiye-RF Birleşik Kara Devriyesi tamamlandı! Teröristlerden alçak saldırı
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