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    'ta 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlüsü yakalandı

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, üyesi olduğu gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

    Kahramanmaraş'ta FETÖ hükümlüsü yakalandı

    'ta, üyesi olduğu gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi olmak suçundan aranan firari Elif A'nın kent merkezinde saklandığını tespit etti.

    7 YIL 6 AY KESİNLEŞMİŞ CEZA
    Operasyonla yakalanan hükümlünün, geçmiş dönemde örgütle iltisaklı bir kurumda çalıştığı ve silahlı terör örgütü üyesi olmaktan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunduğu öğrenildi.

    Hükümlünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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