Kahramanmaraş'ta, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi olmak suçundan aranan firari Elif A'nın kent merkezinde saklandığını tespit etti.

7 YIL 6 AY KESİNLEŞMİŞ CEZA

Operasyonla yakalanan hükümlünün, geçmiş dönemde örgütle iltisaklı bir kurumda çalıştığı ve silahlı terör örgütü üyesi olmaktan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunduğu öğrenildi.

Hükümlünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

