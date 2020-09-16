Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.09.2020 09:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.09.2020 09:25
    ABONE OL

    başkanlığında toplanıyor! gelecek mi?

    Koronavirüsün ilk çıktığı günden bu yana hummalı bir çalışma yürüten bugün başkanlığında toplanıyor. Vakaların yeniden artışa geçmesinin ardından vatandaşların aklındaki tek soru “Haftasonu olacak mı?” oldu. Söz konusu artışla ilgili Bilim Kurulu’nun gündeminde yeni önlemler olduğu öğrenildi.

    Bilim Kurulu toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

    Türkiye'nin konorovirüsle mücadelesi birinci dalganın ikinci pik seviyesinde sürüyor. Vaka artışları 1500'ün üzerine, vefatlar ise 60'ın üzerine çıktı.

    "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 110 bin 412 test yapıldı, 1742 kişide Covid-19 tespit edildi.

    Son 24 saatte 67 hasta vefat etti, 1202 kişi iyileşti. Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 261 bin 260'a yükseldi.

    VAKA ARTIŞI KISITLAMA GETİRECEK Mİ?
    Artan ölüm ve vaka oranları yeni tedbirleri getirecek mi, yeni kısıtlama kararları olacak mı? Vaka sayılarındaki artış kurulun gündeminde olacak.

    Koronavirüs bu gündemlerle başkanlığında toplanacak. Saat 17.00'de başlayacak toplantı sonrası Bakan Koca'nın 19.00 sıralarında basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Bilim Kurulu toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri