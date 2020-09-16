Korkunç bir cinayete kurban giden genç kızın adli tıp raporu dehşeti ortaya koydu. Olay Temmuz ayında Muğla'da meydana geldi. Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin (27), ortadan kayboldu. Cemal Metin Avcı tarafından öldürüldüğü anlaşıldı. Avcı, Pınar'ı boğup öldürdüğünü, bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Katil zanlısı tutuklandı.
Gültekin'in cesedi üzerinde yapılan adli tıp inceleme, geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Rapora göre, Avcı tarafından Gültekin'in cenin pozisyonunda varile konulduğu, 1.5 cm kalınlığında bir halatla sıkıca bağlandığı ortaya çıktı.