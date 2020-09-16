Gültekin'in cesedi üzerinde yapılan adli tıp inceleme, geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Rapora göre, Avcı tarafından Gültekin'in cenin pozisyonunda varile konulduğu, 1.5 cm kalınlığında bir halatla sıkıca bağlandığı ortaya çıktı.