PS5 ne zaman çıkacak? PlayStation 5 PS5 fiyatı ne kadar olacak?

PS5 fiyatı ne kadar? PS5 ne zaman çıkacak? 2020 yılında oyuncuların en çok merak ettiği konu PlayStation 5'in ne zaman çıkacağı ve fiyatı oldu. Yepyeni özellikleriyle oyunculara özel bir deneyim yaşatması beklenen PS5 tanıtımı bu gece yapılacak. Saat 23:00'te başlayacak etkinlikle PlayStation 5 ilk kez görücüye çıkacak ve özellikleri tanıtılacak.

PS5 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Sızdırılan bilgilere göre PlayStation 5'te Xbox One S'te olduğu gibi geriye uyumluluk olacak. Muhtemelen bu uyumluluk PlayStation 1'i bile kapsayacaktır. Ayrıca fiziki PS4 ve PS3 oyunlarınızı ise PlayStation 5'e takarak oynayabileceksiniz.