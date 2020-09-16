PS5 ne zaman çıkacak? PlayStation 5 PS5 fiyatı ne kadar olacak?

PS5 fiyatı ne kadar? PS5 ne zaman çıkacak? 2020 yılında oyuncuların en çok merak ettiği konu PlayStation 5'in ne zaman çıkacağı ve fiyatı oldu. Yepyeni özellikleriyle oyunculara özel bir deneyim yaşatması beklenen PS5 tanıtımı bu gece yapılacak. Saat 23:00'te başlayacak etkinlikle PlayStation 5 ilk kez görücüye çıkacak ve özellikleri tanıtılacak.
PS5 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Sızdırılan bilgilere göre PlayStation 5'te Xbox One S'te olduğu gibi geriye uyumluluk olacak. Muhtemelen bu uyumluluk PlayStation 1'i bile kapsayacaktır. Ayrıca fiziki PS4 ve PS3 oyunlarınızı ise PlayStation 5'e takarak oynayabileceksiniz.
Sony, yeni nesilde de mimari değiştirmemek için tercihini AMD'den yana kullanacak. PlayStation 5'te özelleştirilmiş 7nm üretim süreci ile üretilen 16 çekirdekli AMD Ryzen işlemci yer alacak. Grafik biriminde ise yine özelleştirilmiş 7nm ile üretilen 14 teraflops gücünde GPU yer alacak.
Söylenene göre Ray tracing özelliği PlayStation 5'te de yer alacak. 4K ve 8K (upscale) desteği olacak olan PS5, 24 GB GDDR6 RAM ile gelecek. Bunun 4 GB'ı işletim sistemi tarafından kullanılacak.
2 TB HDD – NAND Flash ile gelmesi beklenen PS5 ile PS VR 2'nin de tanıtılması ve Dualshock 5'in direkt olarak VR için tasarlanacağı söyleniyor.
PS5 FİYATI NE KADAR?
Bloomberg Intelligence analisti Masahiro Wakasugi, etkinlik öncesi Bloomberg'te çıkan bir haberde PlayStation 5'in fiyatı hakkında önemli bir iddiada bulundu.
Wakasugi'ye göre PlayStation 5, 449 dolardan satışa sunulacak. PS5'in en büyük rakibi Xbox Series X ise 499 dolardan satışa çıkacak. Eğer Wakasugi'nin iddiası doğruysa PlayStation 5 tarafı, uygun fiyat politikası güderek Xbox tarafına bir çalım atmaya çalışacak gibi görünüyor. Bu durumdan şüphesiz en çok karlı çıkanlar ise oyuncular olacak.