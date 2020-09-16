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    • 16.09.2020 20:07
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    16 Eylül çekiliş sonuçları belli oldu! Şans Topu sorgulama! Bugün kazanan numaralar hangileri?

    16 Eylül çekiliş sonuçları saat 20.00'de Şisal Şans ve yetkilerin katıldığı çekilişle belirlendi. Milyonluk ikramiyenin şanslı talihlisi olmak isteyenler kendilerine yakın bir bayiye uğrayarak Milli Piyango oyunları oynuyor. Bu kapsamda özellikle akşam saatlerinde kazanan sayıları merak ederek arama motorları üzerinden numaraların listesini öğrenmek için sabırsızlanıyorlar. Bugün saat 20.00'da Şans Topu çekilişleri yapıldı. Böylece 16 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları belirlenmiş oldu. İşte günün kazanan şanslı numaraları

    16 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu!

    16 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. Kazanan talihli olmak için evine en yakın bayiye giderek loto oynayanların günün ilk saatlerinden itibaren Şans Topu çekiliş sonuçları için heyecanı sürüyordu. Şişal Şans tarafından saat 20.00'de noter ve Milli Piyango yetkilisi huzurunda yapılan çekilişlerin hemen sonrasında şanslı rakamlar açıklandı. Bu kapsamda çekiliş işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte Şans Topu çekiliş sonuçları için heyecan sona erdi.

    16 EYLÜL ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

    11 - 12 - 22 - 25 - 33 ve + 13

    ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

    Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

    Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

    Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

    Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

    SEN SEÇ

    Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

    SİSTEM OYUNU

    Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

    ÇOKLU ÇEKİLİŞ

    Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

    İPTAL

    Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

    NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

    Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

    Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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    Haberler Güncel 16 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu! Şans Topu sorgulama! Bugün kazanan numaralar hangileri?
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