Bunlar arasında Sarıyer, Karadeniz İğneada, Güney Marmara ve Batı Güzelyurt bulunuyor. 2017 yılından bu yana yapılan 2B sismik etütlerin bölgeleri arasında ise Karadeniz'de Zonguldak ve İğneada bölgeleri, Akdeniz'de ise Kaş, Kumluca ve Demre alanları yer alıyor. Uzaktan kumandalı su altı aracı ile bin 500 metre su derinliğine kadar deniz tabanı incelemesi ve deniz tabanı görüntülemesi yapabilen Oruç Reis, deniz tabanından 18 metreye kadar karot numunesi alabilen cihazları sayesinde farkını ortaya koyuyor.