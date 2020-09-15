Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.09.2020 11:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.09.2020 11:18
    ABONE OL

    Son dakika: ve bölgesinde 11 /YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi... MSB: bölgesine ve bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 /YPG’li terörist, etkisiz hale getirildi.

    Bakanlık açıkladı: PKK/YPG’ye çok ağır darbe
    Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle: Huzur ve güven ortamını bozmak için bölgesine ve bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 /YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz!

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri