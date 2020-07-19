Online platformlar üzerinden film ve dizi izleme hizmeti sunan Amerikan merkezli Netflix, merkezi olan kıtada çok sayıda kullanıcıya ulaştıktan sonra büyük bir yatırımla dünyaya açıldı.

SAPKINLIK PROJESİ

2016 yılında Türkiye pazarına da giren Amerikan merkezli sapkınlık projesi, gizli reklamlar aracılığı ile sosyal medyada her geçen gün popülaritesini arttırarak 1,5 milyon kadar üye satısına ulaştı. Yayınladığı yapımlar ile adeta toplumun yapısını değiştirerek ahlaki kuralları dinamitleyen Netflix, dizi ve filmleri aracılığı ile eşcinselliği normalleştirip, uyuşturucu ve sapkın ilişkileri bilinçaltına dayatıyor.

ÇOCUKLAR ÜZERİNDEN GELECEĞİN TOPLUMUNU DİZAYN ETMEYE ÇALIŞIYOR

Çocuklar için yayınladığı yapımlarda bile eşcinsel ilişkiyi özendiren Netflix, pervasızca LGBT propagandası yapıyor. Çocukların izlediği bu yapımlarla onları zihinsel yönden etkileyerek bu sapkınlıkları normalleştiren Netflix, bu yöntem ile geleceğin toplumunu dizayn etmeye çalışıyor.