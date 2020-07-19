Online platformlar üzerinden film ve dizi izleme hizmeti sunan Amerikan merkezli Netflix, merkezi olan kıtada çok sayıda kullanıcıya ulaştıktan sonra büyük bir yatırımla dünyaya açıldı.
SAPKINLIK PROJESİ
2016 yılında Türkiye pazarına da giren Amerikan merkezli sapkınlık projesi, gizli reklamlar aracılığı ile sosyal medyada her geçen gün popülaritesini arttırarak 1,5 milyon kadar üye satısına ulaştı. Yayınladığı yapımlar ile adeta toplumun yapısını değiştirerek ahlaki kuralları dinamitleyen Netflix, dizi ve filmleri aracılığı ile eşcinselliği normalleştirip, uyuşturucu ve sapkın ilişkileri bilinçaltına dayatıyor.
ÇOCUKLAR ÜZERİNDEN GELECEĞİN TOPLUMUNU DİZAYN ETMEYE ÇALIŞIYOR
Çocuklar için yayınladığı yapımlarda bile eşcinsel ilişkiyi özendiren Netflix, pervasızca LGBT propagandası yapıyor. Çocukların izlediği bu yapımlarla onları zihinsel yönden etkileyerek bu sapkınlıkları normalleştiren Netflix, bu yöntem ile geleceğin toplumunu dizayn etmeye çalışıyor.
TÜRKİYE'DEN ÇEKİLİYOR MU?
Son dönemde izlediği politikalar nedeniyle birçok kişi tarafından tepki gösterilen Netflix için geçtiğimiz günlerde Türkiye'de "iptal" kampanyası da yapılmıştı. Netflix'in çektiği Türk dizilerinde dahi LGBTİ propagandası yapması büyük tepki toplarken, Ramazan ayında yayınlanmaya başlanan Aşk101 isimli yapımdaki sahneler mide bulandırmıştı.
Türkiye'de birçok kullanıcı Netflix'in uyguladığı politikalar nedeniyle üyeliğini iptal etmişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Netflix'in Türkiye'den çekilebileceği iddia edilirken, Netflix Türkiye'nin resmi hesabından atılmış gibi gösterilen "Türkiye'den çekiliyoruz" tweeti ise sosyal medyada gündem oldu.
Takvim.com.tr/Özel Haber