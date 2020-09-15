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    'ta pes dedirten olay! Covid-19 testi pozitif çıkan kız ve babası hastaneden kaçtı

    ’ta virüs testi pozitif çıkan bir kız ve temaslı babası hastaneden kaçtı. Hastaneden kaçan kız ve babası kısa sürede polis ekiplerince yakalandı. Ayrıca tedbirlerini ihlal eden E.M. hakkında gerekli idari yaptırım uygulanarak, başlatıldı.

    İHA
    Testi pozitif çıkan kız hastaneden kaçtı
    Harakani Devlet Hastanesi'nde Covid-19 testi pozitif çıkan yaşı küçük kız E.M. ile temaslı babası M.M. sağlık ekibinden kaçtı. Hastane yetkilileri durumu polise bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu baba ile kızının Digor Durağı mevkiinde olduğu tespit edildi.



    Polis E.M. ve M.M.'yi Digor Durağı mevkide yakalarken, bölgeye 112 ekipleri çağrıldı. Ambulansa alınan baba ile kızı Nuri Paşa Yurdu'na götürüldü.
    Ayrıca tedbirlerini ihlal eden E.M. hakkında gerekli idari yaptırım uygulanarak, başlatıldı.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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