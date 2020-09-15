Cinayetle suçlanan eski sevgili Ümitcan Uygun (22), genç kızı kendisinin öldürmediğini belirtti. Dünkü programda yayınlanan ses kayıtları ise dehşetti. Evlatlarının şiddet görürken kaydedilen ses kayıtlarını dinleyen aile, sinir krizi geçirdi. Söz konusu kayıtların, Ümitcan Uygun'un Aleyna Çakır'a şiddet uyguladığı anlarda komşuları tarafından gizlice kaydedildiği belirtildi. Bu arada canlı yayına bağlanan Aleyna'nın arkadaşı ise Ümitcan'ı çok iyi tanıdığını daha önce de birçok kez Aleyna'yı darp ettiğini söyledi.