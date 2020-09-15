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    • 15.09.2020 Gazete
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    Çaycı , tıp fakültesini kazandı

    ’da babasının yanında çay satarak aile bütçesine katkı sağlayan , imkansızı başardı. 1.5 saat uzaklıktaki dershaneye gidemeyen Erdem, uyumadı test çözdü ve tıp fakültesini kazandı.

    Çalıştı kazandı

    Sakarya'da yaşayan Emir Furkan Erdem, 19 yaşında herkese örnek oldu. Ailesinin 3. çocuğu olan 19 yaşındaki Erdem, çay ocağında çalışan babasına yardım ederek boş kalan zamanlarında da ders çalışmayı ihmal etmedi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Erdem, "Gündüz çay ocağında çalıştım, sabahlara kadar da test çözdüm. Uykusuz kaldım ama sonunda başardım. Yaşadığım yerde dersane yoktu. 1,5 saat yol giderek dersaneye gidiyordum, sonra gidemedim. Test kitaplarımı çözdüm. Çözdüklerimi sildim, bir daha çözdüm. Kimseden yardım almadan 6 ay hem babama yardım ettim hem de ders çalıştım. İyi bir doktor olmak için yine çalışmaya devam edeceğim" dedi.

    ONUNLA GURUR DUYUYORUM
    Baba Hüseyin Erdem de, oğlu Emir'le gurur duyduğunu söyleyip ekledi: Dershaneye gönderdik ancak pandemi nedeniyle gidemedi. Hem benim yanımda çay ocağında çalıştı hem de arta kalan zamanlarda sınava hazırlandı. Evde internetimiz olmadığından kitaplardan sabahlara kadar ders çalıştı.
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