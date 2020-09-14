



Başkan Büyükkılıç, oylama öncesinde, Millet Bahçesi Projesi'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kabul gördüğünü ve ihalesinin TOKİ tarafından yapıldığını kaydetti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın en başından beri projeye büyük destek verdiğini belirten Büyükkılıç, "Kayseri'ye verdiği ve bundan sonra da vereceği destekleri düşünerek projeye sayın Cumhurbaşkanımızın ismi yakışır. Tüm katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı iletiyorum." ifadelerini kullandı.