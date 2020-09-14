O sırada binanın güvenlik personeli, şüpheliyi fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin geldiğini fark eden Özkan Parlak, binanın arka kapısından kaçtı. İl müdürlüğüne yakın bir eve giren şüpheli Parlak, polis ekiplerince kısa sürede yakalanıp, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek, çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Özkan Parlak, Tokat Devlet Hastanesi'nde 14 gün gözetim altında tutulduktan sonra Çamlıbel Cezaevi'ne gönderilecek.