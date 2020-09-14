Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka tablosu akşam saatlerinde merak konusu oluyor. Bu bağlamda 14 Eylül korona tablosu hakkındaki detayları öğrenmek isteyen milyonlarca vatandaş akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılacak açıklamayı bekliyor. Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı günün güncel koronavirüs tablosunu vatandaşlarla paylaşıyor. Peki, bugün koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

BUGÜN KORONAVİRÜS VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanlığı 14 Eylül vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakanlıktan ilerleyen saatlerde açıklama yapılacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.